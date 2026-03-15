LIVE Alcaraz-Medvedev 2-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | domina il russo nel 1° set

Alcaraz e Medvedev si affrontano nel secondo set del loro match a Indian Wells 2026, con il russo in vantaggio 5-2. Medvedev ha messo a segno colpi di servizio, rovescio e tocchi morbidi, mentre Alcaraz ha tentato di rispondere senza successo sulla seconda di dritto. La partita prosegue con i giocatori impegnati a conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Servizio, rovescio e addirittura tocchettino morbido Medvedev! 40-15 Non risponde sulla seconda di dritto!! 30-15 Clamorosa difesa di Alcaraz, non basta. Medvedev in versione US Open. 15-15 Raro errore di rovescio del moscovita. 15-0 Largo e di tanto il dritto in palleggio dell’iberico. 4-2 Kick vincente Alcaraz. 40-30 Lungo il dritto difensivo del russo. 30-30 Non viene la contro smorzata a Medvedev. 15-30 Prima vincente e vamos. 0-30 Clamorosa accelerazione lungoriga di dritto del russo! 0-15 Risposta vincente jolly di dritto! 1-4 Seconda vincente. 40-15 Come giocaaa! Altro rovescio magico! Stretto! 30-15 Seeeervizio vincente! 15-15 Legge la smorzata questa volta Medvedev, poi pennella di rovescio all’incrocio! 0-15 Spinge di dritto e fa punto Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Medvedev 2-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: domina il russo nel 1° set Articoli correlati LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di... LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: chi sfiderà Sinner?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:16 Jannik SINNER l’ha fatto ancora: 6-2, 6-4 a Zverev e finale a Indian Wells in carriera, ora scopriamo... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Alcaraz Medvedev 2 5 ATP Indian... Temi più discussi: Live Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 14/03/2026; Alcaraz in semifinale, sfiderà Medvedev; LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccio; Alcaraz resta imbattuto nel 2026, Draper eliminato da Medvedev. Alcaraz diretta Indian Wells: segui la semifinale con Medvedev. Tennis oggi LIVELo spagnolo numero uno del mondo sfida il russo sul cemento del Masters 1000 statunitense: il vincitore sfiderà Sinner per il titolo. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Alcaraz-Medvedev 1-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: iniziata la seconda semifinale, chi sfiderà Sinner?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Raro errore di volo dello spagnolo. 40-15 Sta dentro tutto ad Alcaraz, poi inside in vincente. 30-15 ... oasport.it L’azzurro, numero 2 del mondo, mette in campo una prestazione solida e batte nettamente il tedesco, numero 4 della classifica Atp. Per il titolo sfiderà uno tra Alcaraz e Medvedev - facebook.com facebook Vittoria di Sinner contro Zverev e conquista l’accesso alla finale degli Indian Wells, dove affronterà uno fra Alcaraz e Medvedev #Tennis #IndianWells #Sinner x.com