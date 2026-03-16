Si sta svegliando il Tottenham contro il Liverpool la miglior prestazione della gestione Tudor Athletic

Il Tottenham ha ottenuto il suo primo punto in Premier League sotto la guida di Igor Tudor grazie a un pareggio per 1-1 contro il Liverpool ad Anfield. La partita si è decisa nel recupero, quando il Tottenham ha pareggiato al 90esimo minuto. È stata la miglior prestazione della gestione Tudor, che ha visto i suoi giocatori affrontare con determinazione la squadra di casa.

Il Tottenham ha pareggiato al 90esimo 1-1 contro il Liverpool ad Anfield, conquistando dunque il primo punto in Premier della gestione Igor Tudor. Athletic scrive sulla lenta risalita degli Spurs e la crisi dei Reds di Arne Slot, fuori dalla zona Champions: Un gol tardivo di Richarlison ha regalato al Tottenham un punto vitale nella lotta per non retrocedere e ha lasciato il Liverpool perplesso dopo una prestazione disordinata. Szoboszlai aveva portato in vantaggio la squadra di Slot nel primo tempo su punizione. Dopo quel momento, però, i padroni di casa sono calati, producendo poco di significativo nonostante un impressionante primo esordio da titolare per il 17enne Rio Ngumoha. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Si sta svegliando il Tottenham, contro il Liverpool la miglior prestazione della gestione Tudor (Athletic) Articoli correlati Esonero Tudor, l’ex tecnico della Juventus si gioca tutto contro il Liverpool. Le ultime novità dall’Inghilterradi Redazione JuventusNews24Esonero Tudor, l’ex allenatore della Vecchia Signotasi gioca tutto nella sfida con il Liverpool. Tottenham, Tudor vicino all'addio: la sfida col Liverpool l'ultima spiaggiaLondra, 14 marzo 2026 – Prosegue la crisi nera del Tottenham, pienamente immischiato nella lotta per non retrocedere e alle prese con una delle... il portiere del TOTTENHAM ha fatto la peggiore prestazione della storia della CHAMPIONS LEAGUE Aggiornamenti e contenuti dedicati a Si sta svegliando il Tottenham contro... Dele Alli e il Tottenham di nuovo vicini: l’inglese si allena al centro sportivo degli SpursL'ex centrocampista del Como si sta allenando presso il centro sportivo del Tottenham in attesa di trovare una nuova squadra. gianlucadimarzio.com Il Tottenham perde ancora, la retrocessione si avvicina(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Il Crystal Palace ha battuto 3-1 il Tottenham a Londra, aggravandone ulteriormente la crisi. Per gli Spurs é la quinta sconfitta consecutiva in Premier League (la terza in altr ... corrieredellosport.it