Tottenham Tudor vicino all' addio | la sfida col Liverpool l' ultima spiaggia

Il Tottenham è vicino a un cambiamento tecnico, con l'allenatore Tudor che potrebbe lasciare il club. La partita contro il Liverpool rappresenta l'ultima occasione per tentare di invertire la rotta. La squadra londinese si trova in una fase critica della stagione, con risultati deludenti e una posizione di classifica che preoccupa. La decisione definitiva potrebbe arrivare a breve, dopo la sfida di domenica.

Londra, 14 marzo 2026 – Prosegue la crisi nera del Tottenham, pienamente immischiato nella lotta per non retrocedere e alle prese con una delle peggiori stagioni degli ultimi anni. Se già l'anno scorso con Postecoglou il cammino in Premier League non era stato esaltante, con il diciassettesimo posto e solo 38 punti conquistati in altrettante partite, quest'anno la situazione è ancora più difficile. La scorsa stagione, infatti, è stata salvata dalla vittoria dell'Europa League, che ha consentito agli Spurs di qualificarsi in Champions League, e anche in campionato, per quanto insufficiente, la squadra non è mai stata a rischio retrocessione, dato che il Leicester terzultimo ha chiuso con tredici punti in meno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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