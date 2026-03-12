Referendum | si scaldano i motori in arrivo Bonafè e Nordio Il taccuino elettorale con tutti gli appuntamenti

A marzo 2026 si terranno i referendum sulla giustizia nelle date del 22 e 23, seguiti dalle amministrative di Arezzo il 24 e 25 maggio. Nei prossimi mesi, si intensificheranno le attività di campagna elettorale con la presenza di figure come Bonafè e Nordio. Sono in programma diversi incontri e appuntamenti pubblici legati a questi eventi elettorali.

La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi che li anticipano La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati referendari. Mercoledì 11 marzo - L’11 marzo a Ponte a Poppi presso il circolo Kontagio nuovo evento del gruppo del Casentino dei “Sostenitori del SÌ”. Sarà l'occasione di confronto e approfondimento tecnico sui contenuti della riforma e sul significato del voto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Referendum: si scaldano i motori, in arrivo Palamara e Nordio. Il taccuino elettorale con tutti gli appuntamentiLa primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25...

Referendum e amministrative: il taccuino elettorale con tutti gli appuntamentiLa primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25...

Una selezione di notizie su Referendum si scaldano i motori in...

Temi più discussi: Referendum: si scaldano i motori, in arrivo Palamara e Nordio. Il taccuino elettorale con tutti gli appuntamenti; Referendum sulla giustizia, la Serracchiani a Lamezia per il PD; Referendum, sulla giustizia scende in campo per il SI’ anche la premier Meloni. PD-M5S-AVS per il no; Referendum Giustizia, gli avvocati di sinistra scendono in campo per il 'sì', il Pd organizza incontri per il 'no'.

Referendum giustizia 2026: quando e per cosa si vota il 22 e 23 marzoDomenica 22 marzo e lunedì 23 marzo si voterà il referendum sulla riforma della giustizia del governo Meloni. Domenica i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, mentre il lunedì riapriranno alle 7 e ... repubblica.it

Referendum, il No è avanti. Il sondaggio di IpsosTanto passerà dalla partecipazione al voto. Più sale l'affluenza, più aumentano le possibilità di vittoria del Sì ... huffingtonpost.it

Nicola Porro. . Zuppa di Porro. Oggi poca roba. La guerra, con attacco alala base italiana. Il referendum con Gratteri. Interessante il Foglio su Pazzali. Femminicidio mostruoso, si sapeva tutto. La questione trama Milano. Italia Oggi scova il solito casino burocra - facebook.com facebook

Meloni e la malasorte: apre e (chiude) al dialogo con l'opposizione. Il governo vota parte della mozione Pd. La faglia referendum Di Carmelo Caruso x.com