Referendum | si scaldano i motori in arrivo Bonafè e Nordio Il taccuino elettorale con tutti gli appuntamenti

Da arezzonotizie.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo 2026 si terranno i referendum sulla giustizia nelle date del 22 e 23, seguiti dalle amministrative di Arezzo il 24 e 25 maggio. Nei prossimi mesi, si intensificheranno le attività di campagna elettorale con la presenza di figure come Bonafè e Nordio. Sono in programma diversi incontri e appuntamenti pubblici legati a questi eventi elettorali.

La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi che li anticipano La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati referendari. Mercoledì 11 marzo - L’11 marzo a Ponte a Poppi presso il circolo Kontagio nuovo evento del gruppo del Casentino dei “Sostenitori del SÌ”. Sarà l'occasione di confronto e approfondimento tecnico sui contenuti della riforma e sul significato del voto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

