Referendum | si scaldano i motori in arrivo Palamara e Nordio Il taccuino elettorale con tutti gli appuntamenti

La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi che li anticipano La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati referendari. Lunedì 9 marzo - Si svolgerà lunedì 9 marzo alle ore 18 presso la Sala della Musica a San Giovanni Valdarno l’incontro organizzato dal Comitato per il No al referendum di Arezzo, dal Comitato per il No al referendum del Valdarno Aretino e Fiorentino, dal Comitato Giusto dire No, dal Comitato gli avvocati per il No, dal titolo “Le ragioni per il no al referendum”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Referendum, il No è avanti. Il sondaggio di IpsosTanto passerà dalla partecipazione al voto. Più sale l'affluenza, più aumentano le possibilità di vittoria del Sì ... huffingtonpost.it

Referendum, la tensione sale ancora. Sì o no, le nostre intervisteParlano i costituzionalisti Filippo Pizzolato (per il No), docente all'Università di Padova e alla Cattolica, e Marco Olivetti (per il Sì), professore ... avvenire.it

Cauto in fallo Salvini cambia linea. E impone ai suoi prudenza sia sul Medio Oriente sia sul referendum il cui esito è tutt’altro che scontato. Mentre in Lega crescono i dubbi sulla manifestazione dei Patrioti x.com

Forza Italia. . -13 giorni al referendum. Il 22 e il 23 marzo andiamo a votare Sì. Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia, spiega perché il sorteggio libererà la magistratura dal sistema delle correnti. - facebook.com facebook