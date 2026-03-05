L’inchiesta su Cinturrino si allarga | altri 10 casi sospetti di pestaggi e taglieggiamenti nei confronti dei pusher L’ex agente in carcere li nega | Vendetta degli spacciatori

L'inchiesta su Carmelo Cinturrino si espande con l'identificazione di almeno dieci nuovi episodi di pestaggi e minacce rivolti a persone coinvolte nel mondo dello spaccio. L’ex agente, attualmente in carcere, respinge le accuse e parla di vendette da parte degli spacciatori. La procura ha aperto un'indagine per verificare i dettagli di questi presunti episodi di violenza.

Milano, 5 marzo 2026 – Si allarga ad almeno una decina di nuovi casi di presunti pestaggi e taglieggiamenti da parte di Carmelo Cinturrino indagato per omicidio volontario per la morte del pusher marocchino Mansouri. Dalle testimonianze raccolte in questi giorni dal pm di Milano Giovanni Tarzia e dalla Squadra Mobile, sono infatti una decina gli episodi che vedono protagonista l'agente arrestato per aver sparato a Abderrahim Mansouri ucciso lo scorso 26 gennaio in un controllo antidroga a Rogoredo. I racconti, tutti da verificare, riguardano accuse di minacce e percosse a pusher, altri accusano l'assistente capo del commissariato di Mecenate di aver tenuto per sé denaro e droga.