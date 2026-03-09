Montreal 2026 | Italia pronta ai Mondiali di Short Track

A Montreal si terranno i Campionati Mondiali di Short Track dal 13 al 15 marzo 2026. La manifestazione, alla sua cinquantesima edizione, vedrà la partecipazione di dieci atleti italiani. La gara si svolgerà nella città canadese, che ospiterà l’evento sportivo internazionale più importante per questa disciplina. La squadra italiana si prepara a rappresentare il paese in questa competizione.

La cinquantesima edizione dei Campionati Mondiali di Short Track si svolgerà a Montreal tra il 13 e il 15 marzo 2026, con la partecipazione della squadra italiana composta da dieci atleti. Questo appuntamento segna la chiusura ufficiale della stagione sportiva 2025-26, che si conclude dopo le tappe del World Tour e i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento si terrà nella Maurice Richard Arena, dove venerdì saranno disputate le qualificazioni per accedere alle finali previste sabato e domenica. La delegazione azzurra, guidata dal direttore delle squadre nazionali Kenan Gouadec, arriva al mondiale post-olimpico cercando di bilanciare il recupero fisico con l’intensità richiesta dalla competizione iridata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

