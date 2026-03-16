Short track l’Italia chiude un gran Mondiale con il bronzo della staffetta maschile

L’Italia ha concluso il Mondiale di short track a Montreal con sei medaglie complessive, tra cui un bronzo nella staffetta maschile. La gara finale ha visto la squadra azzurra ottenere il terzo posto, chiudendo così una competizione ricca di successi. La partecipazione italiana si è distinta in diverse discipline, lasciando il segno nella rassegna iridata.

Si chiude una rassegna iridata straordinaria per l’Italia. A Montreal la squadra azzurra termina con ben sei medaglie, l’ultima arrivata proprio nella gara che chiudeva questi Mondiali. Si tratta del bronzo della staffetta maschile, anche con un pizzico di fortuna, visto che gli azzurri erano arrivati quarti, ma poi hanno sfruttato la squalifica abbastanza inspiegabile della Corea del Sud. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Lorenzo Previtali termina dunque al terzo posto, una posizione che ha caratterizzato per tutta la stagione la nostra staffetta maschile, compresa la finale olimpica. Alla... 🔗 Leggi su Oasport.it

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