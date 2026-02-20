Short track l’Italia è di bronzo nella staffetta maschile
Gli Azzurri della staffetta 5000 metri dello short track hanno conquistato il bronzo a Milano-Cortina 2026. La squadra composta da Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli regala all'Italia la medaglia numero 27. Vince l’Olanda che allunga con Vant’ Wout nel finale e vince con margine. La Corea del Sud si prende l’argento con un sorpasso all’ultimo giro su Pietro Sighel, bravo comunque a difendere la terza posizione (e il bronzo) dall’attacco del Canada. Gli azzurri sono stati in testa solo per pochi momenti ma hanno lottato alla pari con Corea e Canada. A sette giri dalla fine, il brivido principale, con Sighel che è sembrato vicino a scivolare ma si è ripreso in fretta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Short track, l'Italia vince l'oro nella staffetta mista
Argomenti discussi: Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026: 12 medaglie e sesta edizione a podio · Risultati Olimpiadi oggi; L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track; L’Italia è oro nello short track: l’impresa degli azzurri nella staffetta mista; Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop.
