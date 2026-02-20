Short track l’Italia è di bronzo nella staffetta maschile

Gli atleti italiani della staffetta 5000 metri nello short track hanno conquistato una medaglia di bronzo a Milano-Cortina 2026. La gara si è svolta ieri sera, con una performance intensa e combattuta sul ghiaccio. I pattinatori italiani hanno mostrato determinazione e velocità, superando avversari agguerriti. La medaglia rappresenta un risultato importante per la squadra, che si prepara ora alle prossime sfide dei giochi. La competizione continua con altri eventi in programma.

Gli Azzurri della staffetta 5000 metri dello short track hanno conquistato il bronzo a Milano-Cortina 2026. La squadra composta da Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli regala all'Italia la medaglia numero 27. Vince l’Olanda che allunga con Vant’ Wout nel finale e vince con margine. La Corea del Sud si prende l’argento con un sorpasso all’ultimo giro su Pietro Sighel, bravo comunque a difendere la terza posizione (e il bronzo) dall’attacco del Canada. Gli azzurri sono stati in testa solo per pochi momenti ma hanno lottato alla pari con Corea e Canada. A sette giri dalla fine, il brivido principale, con Sighel che è sembrato vicino a scivolare ma si è ripreso in fretta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

