Short track bronzo per la staffetta maschile con Sighel | Fontana quinta nei 1500 e non chiude al 2030

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie alla squadra guidata da Sighel. La gara si è svolta sul ghiaccio di casa, davanti a un pubblico appassionato. Nel frattempo, Fontana si ferma al quinto posto nei 1500 metri e non riesce a qualificarsi per la finale dei 2030. La competizione continua con altre discipline in programma.

Come è arrivato il bronzo della staffetta maschile con Sighel?. L’Italia chiude il programma maschile dello short track ai Giochi di Milano Cortina 2026 con una medaglia di bronzo nella staffetta 5000 metri. Il quartetto formato da Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) ha chiuso in 6’52”35 al termine di una gara complessa e ricca di contatti. Oro all’Olanda, argento alla Corea del Sud, fuori dal podio il Canada campione in carica. Nei 45 giri è successo di tutto: partenza controllata per evitare cadute – frequenti soprattutto nelle gare femminili – poi il tentativo di prendere la testa a metà prova.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

