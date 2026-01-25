Deruba una ragazza che fa shopping al centro commerciale poi l' errore | riconosciuta e arrestata

Durante un pomeriggio di shopping al centro commerciale Merlata Bloom di Milano, una giovane donna è stata vittima di un furto da parte di due sconosciute. Tuttavia, l’errore delle ladre ha portato alla loro immediata riconoscimento e successivo arresto. Questo episodio evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra clienti e personale di sicurezza in ambienti affollati.

Un sabato di shopping poi il furto. Il pomeriggio di una giovane intenta a fare acquisti tra i negozi del centro commerciale Merlata Bloom, a Milano, è cambiato quando il suo cammino ha incrociato quello di due sconosciute che a sua insaputa l'avevano scelta come obiettivo. Una delle due donne.

