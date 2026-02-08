Zelensky | pronto a incontrare Putin | Trump vuole la pace entro giugno

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto a incontrare Vladimir Putin. Zelensky ha anche detto che gli Stati Uniti vogliono chiudere la guerra entro giugno. Le delegazioni di Mosca e Kiev sono state invitate a Miami la prossima settimana per riprendere i negoziati. La situazione resta tesa, ma c’è chi spera ancora in una soluzione diplomatica.

Gli Stati Uniti "vogliono la fine della guerra entro giugno". Lo ha fatto sapere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciando che le delegazioni di Mosca e Kiev sono state invitate a Miami la prossima settimana per riprendere il filo della trattativa. Allo stesso tempo il leader ucraino ha avvertito che per risolvere il principale nodo, quello territoriale, servirà un confronto diretto tra lui stesso, Donald Trump e Vladimir Putin. Washington "probabilmente farà pressione" su Ucraina e Russia affinché pongano fine alla guerra entro l’inizio dell’estate, "faranno di tutto e vogliono un programma chiaro", ha spiegato Zelensky facendo il punto con i giornalisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

