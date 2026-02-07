Oggi a Firenze è stato presentato in anteprima uno spot che punta a promuovere un mondo senza barriere, sia fisiche che mentali. L’assessora regionale Monia Monni ha mostrato il video al Giunti Odeon Cinema, spiegando che il progetto vuole valorizzare la diversità e favorire l’inclusione. La campagna, realizzata con Poti Pictures, mira a sensibilizzare il pubblico su questi temi e a spingere per un cambiamento concreto.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Uno spot per raccontare un mondo senza barriere fisiche e mentali. Lo ha presentato oggi in anteprima, a Firenze, al Giunti Odeon Cinema, l’assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni. Lo spot, che diventerà il biglietto da visita del programma Toscana accessibile, è stato realizzato dalla Poti pictures di Arezzo, la prima casa di produzione cinematografica al mondo per persone con disabilità. All’origine del progetto il principio del cosiddetto “Design for all”, il design per la diversità umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. “Ogni persona – ha detto l’assessora Monia Monni introducendo lo spot - deve essere messa nelle condizioni di partecipare il più possibile alla vita comunitaria, superando ogni possibile barriera: questo è il principio cardine del programma Toscana accessibile, un principio che lo spot magistralmente realizzato dalla Poti pictures riesce a tradurre artisticamente con un racconto emotivamente coinvolgente, fresco e originale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Toscana accessibile”, presentato spot che sostiene l’inclusione e valorizza la diversità con la Poti Pictures

La Poti Pictures, realizzata in collaborazione con la Scuola Primaria “Ugo Nofri” di Castiglion Fibocchi, si qualifica per la finale del Giffoni Experience.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

