Emma Stone, attrice protagonista di numerosi film, condivide alcuni dei suoi rituali quotidiani per il benessere. Tra questi, consuma sette bicchieri di acqua e limone ogni giorno e applica olio di cocco sul viso. Questi dettagli sono stati resi noti attraverso interviste e approfondimenti sulla sua routine di cura personale.

Emma Stone è una delle star del cinema più acclamate e che fa parlare di sé anche per i suoi rituali e segreti di benessere. In occasione dell’uscita di Bugonia, il lungometraggio per il quale era candidata a due nomination all’Academy Awards 2026, ha dichiarato alla stampa che la cura dell’alimentazione e del proprio benessere mentale le ha permesso di raggiungere un equilibrio personale degno di nota. Ha inoltre consigliato di non affidarsi a diete drastiche spesso fallaci ma di prestare attenzione ai bisogni del proprio corpo attraverso un’alimentazione equilibrata e l’attività fisica costante. La Stone segue da tempo dei rituali di bellezza quotidiana che nel corso degli anni si sono rivelati dei veri e propri preziosi alleati nei periodi di maggiore stress e affaticamento mentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sette bicchieri al giorno di acqua e limone, olio di cocco per il viso: i segreti del benessere di Emma Stone

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