Emma Stone e il colpo di scena nel finale di Crudelia | ecco perché inganna Emma Thompson

Il finale di Crudelia rappresenta uno dei momenti più sorprendenti e strategicamente costruiti del film Disney del 2021 diretto da Craig Gillespie. La pellicola, prequel del classico d’animazione La carica dei 101, infatti, si conclude con un colpo di scena orchestrato nei minimi dettagli dalla protagonista Estella Miller, interpretata da Emma Stone, che finge il proprio omicidio per incastrare la sua acerrima nemica e ottenere una vendetta tanto attesa quanto elaborata. Ambientato nell’Inghilterra degli anni Sessanta, il film racconta la trasformazione di Estella, una giovane creativa con capelli per metà bianchi e per metà neri, dal suo lato luminoso alla sua natura oscura incarnata dall’alter ego Cruella. 🔗 Leggi su Cultweb.it

