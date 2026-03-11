Emma Stone, attrice candidata agli Oscar e tra le più conosciute di Hollywood, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua routine di bellezza e dieta. La sua immagine pubblica si basa su una combinazione di cura personale e scelte alimentari che ha scelto di mantenere nel tempo. La sua presenza sul grande schermo è accompagnata da un’immagine curata e naturale, frutto di pratiche di benessere che preferisce mantenere private.

Tra le più amate di Hollywood c’è senza dubbio Emma Stone, un’attrice che negli anni ha saputo conquistare pubblico e critica con il suo talento, la sua bellezza e anche con quella spontaneità che la rende così diversa da molte altre star. Premio Oscar per La La Land e Povere Creature!, Emma ha costruito una carriera brillante senza mai perdere la sua spontaneità, tanto che quando racconta se stessa senza filtri, stupisce per la sua semplicità, strappando anche parecchi sorrisi. Proprio come quando ha svelato di aver preso 7 kg per un ruolo che doveva interpretare o quando ha parlato della sua routine beauty che comprende ingredienti.non proprio luxury! Emma Stone, la candidata agli Oscar svela i segreti beauty. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emma Stone, dal beauty alla dieta: i segreti di bellezza dell’attrice candidata agli Oscar

