Comune di Terni bando servizio civile 2026 per 15 posti | Importante opportunità di crescita e formazione per i giovani del nostro territorio

Il Comune di Terni ha annunciato l'apertura del bando per il servizio civile 2026, che offre 15 posti disponibili per i giovani del territorio. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha pubblicato l’avviso il 24 febbraio, invitando i giovani interessati a partecipare a progetti di volontariato che si svolgeranno su scala nazionale durante tutto l'anno.

Ai giovani è riconosciuto un contributo economico mensile di € 519,47, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro È aperto il bando ordinario 2026 del Servizio Civile Universale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha pubblicato lo scorso 24 febbraio l’avviso rivolto ai giovani interessati a svolgere un anno di volontariato nei progetti attivi su tutto il territorio nazionale. La scadenza per presentare domanda è fissata alle ore 14 dell’8 aprile 2026. Anche il Comune di Terni partecipa al bando e ospiterà complessivamente 15 volontari che saranno inseriti nei servizi comunali per un periodo di dodici mesi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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