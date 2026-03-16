Servizi postali a Ferrara e provincia in un anno consegnato l' 8% in più dei pacchi

A Ferrara e nella provincia, i servizi postali hanno registrato un aumento dell’8% nelle consegne di pacchi nell’ultimo anno. Poste Italiane si conferma come il principale operatore in questo settore, con circa 350 milioni di pacchi consegnati complessivamente nel periodo. La crescita riguarda soprattutto le consegne di pacchi, mentre i servizi tradizionali di posta hanno avuto risultati meno significativi.

Poste Italiane è il primo operatore nei pacchi. Il Gruppo ha chiuso l’anno con una forte crescita, consegnando quasi 350 milioni di pacchi. A questo risultato ha contribuito la provincia di Ferrara, dove i portalettere di Poste hanno consegnato l’8% in più rispetto all’anno precedente. Inoltre, grazie ad accordi con diversi esercizi commerciali, Poste Italiane ha messo a disposizione dei cittadini la rete ‘Punto Poste’. Oltre ai 98 uffici postali provinciali, è possibile ritirare o spedire pacchi anche presso i 127 esercizi aderenti alla rete ‘Punto Poste’ tra tabaccherie, Kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante Ip’. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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