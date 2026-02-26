pacchi e servizi poste chiude un anno record ora il polo finanziario

Poste italiane ha concluso un anno caratterizzato da risultati eccezionali, riflettendo un cambiamento significativo nel suo operato. La crescita nei servizi di consegna e l’espansione del comparto finanziario hanno segnato un nuovo traguardo per il gruppo, che continua a evolversi in risposta alle richieste del mercato. La stagione appena conclusa testimonia le strategie adottate e le nuove direzioni intraprese.

Il gruppo guidato da Matteo Del Fante si lascia alle spalle ricavi per 13,1 miliardi e utili per 3,2 miliardi, in crescita del 10%. Ora all’orizzonte la riorganizzazione dei settori pagamenti e servizi finanziari, che confluiranno in un nuovo hub. Con Tim sinergie sempre più forti. E si tratta per l’ingresso nel polo nazionale del cloud Un anno record, sotto un po’ tutti i punti di vista. Per Poste italiane il 2025 ha portato in dote numeri che danno la cifra circa la riuscita della trasformazione del gruppo guidato da Matteo Del Fante. Non più società di recapito, ma una realtà multitasking. A pochi mesi dall’ingresso in forze in Tim, di cui oggi è azionista di riferimento, per Poste è tempo di raccogliere i frutti di un rinnovamento iniziato anni fa. 🔗 Leggi su Formiche.net

Del Fante (Poste Italiane): "2025 anno record su trasporto pacchi, finanziario e nostra super app" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Anno record per i pacchi e la nostra trasformazione dalla posta alla logistica continua ad accelerare.

