Nel Pescarese +36% nella consegna dei pacchi postali rispetto all' anno precedente

Nel Pescarese, la consegna dei pacchi postali è aumentata del 36% rispetto all’anno precedente. Poste Italiane si conferma il principale operatore nel settore, con un totale di circa 350 milioni di pacchi consegnati nell’ultimo anno. La crescita si riflette anche nel volume di spedizioni nella regione, dove l’azienda ha rafforzato la sua presenza.

Il risultato raggiunto dai portalettere dei centri di recapito pescaresi è l’incremento più alto tra le quattro province abruzzesi. Nel 2025, a livello nazionale, sono stati consegnati quasi 350 milioni di pacchi. In crescita anche i pagamenti digitali Poste Italiane è il primo operatore nei pacchi. Il gruppo ha infatti chiuso l’anno con una forte crescita, consegnando quasi 350 milioni di pacchi. Nella sola provincia di Pescara, i volumi di pacchi consegnati dai portalettere durante l’intero 2025 superano del 36% la quota recapitata nell’anno precedente. Il risultato pescarese è il più alto sia nel confronto con gli incrementi delle altre province abruzzesi sia rispetto alla media regionale, che si attesta intorno al +22%. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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