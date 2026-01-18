Serie D Chievo-Milan Futuro termina 1-3 | secondo posto raggiunto Il commento

Nella sfida valida per la 20ª giornata della Serie D 202526, il Milan Futuro ha ottenuto una vittoria per 3-1 sul Chievo. La partita si è disputata alle 18:00, consolidando il secondo posto in classifica. Un risultato che riflette il buon stato di forma della squadra e il suo percorso nella stagione in corso.

In serata è andata in scena la partita tra Chievo e Milan Futuro, gara valida per la 20^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 1-3 grazie alla doppietta di Chaka Traorè e al gol di Sala. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al stadio 'Sinergy Stadium' di Verona. PROSSIMA SCHEDA Partenza a razzo dei rossoneri che al 4' trovano il gol del vantaggio con Chaka Traorè, bravo ad aprire il piattone destro dopo un bel cross di Castiello dalla fascia. Dopo il gol del Milan Futuro, il Chievo fa fatica a uscire dalla pressione alta del Diavolo e concede anche il raddoppio a Sala, che da fuori area scarica un destro potente che beffa il portiere Tosi.

Al termine della 16ª giornata della Serie D 20252026, il Milan Futuro conquista la seconda vittoria consecutiva battendo la Castellanzese 3-1. La sfida, disputata alle 14:30, ha visto i rossoneri confermarsi in ottimo momento di forma, consolidando la loro posizione in classifica.

