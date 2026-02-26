Obiettivo Bra: la Pianese prosegue nella preparazione alla sfida di domenica a Sestri Levante (calcio di inizio alle 14,30 allo stadio Giuseppe Sivori), con la volontà di dare continuità al filotto di risultati utili (due vittorie e un pareggio) inanellato nelle ultime uscite. Da valutare, per il match, la disponibilità di Gorelli: il difensore ha dato forfait, per la sfida con il Guidonia Montecelio, a causa di un problema fisico; con già Masetti e Chesti (oltre al lungodegente Vigiani) in infermeria, è stato Simeoni (foto), centrocampista, a prendere posto a fianco di Amey, dimostrando ancora una volta, grandi disponibilità e professionalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. La Pianese mette nel mirino la sfida con Bra. Da valutare le condizioni di Gorelli

Serie C. Pianese, domenica la sfida contro Bra. Mercoledì invece la trasferta a RavannaDopo tre giorni di riposo, la Pianese ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti.

Calcio Serie C. La Pianese va in ‘vacanza’ con il pieno di soddisfazioni. Gorelli sicuro: "Il bilancio non può essere che positivo»La Pianese può godersi le meritate vacanze: chiuso il 2025 e il girone di andata con il buon pareggio casalingo con la Ternana, le zebrette hanno...

Temi più discussi: Scheda squadra Pianese; La Pianese continua a far sognare, pur con il cinquantesimo monte ingaggi della serie C; Serie C. La Pianese mette nel mirino la sfida con Bra. Da valutare le condizioni di Gorelli; Livorno battuto dalla Pianese, Venturato recrimina: Gol del 2-2 regolare.

Serie C. Pianese, domenica la sfida contro Bra. Mercoledì invece la trasferta a RavannaDopo tre giorni di riposo, la Pianese ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti. La scelta di concedere ai bianconeri ... lanazione.it

Pianese-Perugia Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVEPianese-Perugia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... derbyderbyderby.it

Mister , il condottiero della Pianese, quinta, in serie C. Chapeu. Una Società e una squadra che peritano davvero tanti tanti applausi. - facebook.com facebook

Serie C, gli anticipi del venerdì: colpaccio Cerignola, pari Pianese x.com