Cesena ' attenzionato' dalla nuova commissione sui conti dei club di calcio | ricapitalizzazione o mercato a costo zero
In vista del calciomercato invernale comunemente detto 'di riparazione' tengono banco le valutazioni fatte dalla nuova commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre di calcio professionistiche. Le valutazioni dell'organo, che ha in pratica ereditato le funzioni della Covisoc. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Serie A, nuova stretta sul costo del lavoro: rischio blocco mercato per sei club
Leggi anche: Vlahovic Juve ancora insieme? Come può cambiare il suo costo a bilancio. L’impatto sui conti del club bianconero in caso di rinnovo
Cesena 'attenzionato' dalla nuova commissione sui conti dei club di calcio: ricapitalizzazione o mercato a costo zero - Per quanto riguarda la serie B, quattro club sono finiti sotto la lente di ingrandimento: oltre al Cesena, si tratta di Frosinone, Padova e Venezia. cesenatoday.it
Cesena “rimandato” dalla commissione sui conti: ecco come rimedierà il club - Come tutti i club che militano nei campionati di Serie A e Serie B, anche il Cesena è finito sotto la lente d’ingrandimento della nuova commissione ... corriereromagna.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.