Cedu | Italia deve limitare la discrezionalità del fisco sui conti bancari

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l’Italia deve rivedere le norme relative all’accesso ai dati bancari dei contribuenti. La decisione evidenzia la necessità di limitare la discrezionalità del fisco nell’uso delle informazioni finanziarie, garantendo una maggiore tutela dei diritti dei cittadini. La riforma delle leggi rappresenta un passo importante per assicurare trasparenza e rispetto della privacy nel sistema fiscale italiano.

Cedu, in Italia violenza domestica sottovalutata - Ripetute richieste di protezione da parte di una donna vittima di violenza domestica per mano del compagno e inerzia delle autorità competenti che non hanno effettuato un’attenta valutazione del ... ilsole24ore.com

PMA e doppia maternità: la CEDU in X c. Italia e la svolta dopo la Corte Cost. 68/2025 - I fatti: la PMA in Spagna e la nascita del minore in Italia Due donne, dopo sei anni di convivenza e la costituzione di un’unione civile, progettano insieme la genitorialità e ricorrono alla PMA in ... diritto.it

Silvio Berlusconi e la Fininvest hanno perso sui punti più importanti i ricorsi alla Corte europea dei diritti umani nel marzo del 2014 concernenti vari aspetti della vicenda giudiziaria sul Lodo Mondadori. La Cedu ha stabilito che la giustizia italiana non ha viol - facebook.com facebook

Nel 1957 nasceva Soile Lautsi, protagonista di una coraggiosa e pionieristica battaglia per la #laicità della #scuola in Italia. Nel 2002 contestò la presenza del crocifisso nelle scuola frequentata dai figli. Il caso arrivò alla Cedu mostrando le crepe del clericalis x.com

