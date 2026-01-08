Cedu | Italia deve limitare la discrezionalità del fisco sui conti bancari
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l’Italia deve rivedere le norme relative all’accesso ai dati bancari dei contribuenti. La decisione evidenzia la necessità di limitare la discrezionalità del fisco nell’uso delle informazioni finanziarie, garantendo una maggiore tutela dei diritti dei cittadini. La riforma delle leggi rappresenta un passo importante per assicurare trasparenza e rispetto della privacy nel sistema fiscale italiano.
L'Italia deve riformare le leggi che regolano l'accesso dei dati bancari dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
