Nel centro di Pistoia, alle 11 del 16 marzo, si svolge una cerimonia per ricordare cinque agenti della scorta che persero la vita durante l’intercettazione dell’auto di Aldo Moro. La commemorazione si tiene nel giorno in cui si rinnova il ricordo di quegli agenti, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. L’evento si svolge in un contesto di memoria storica e rispetto.

Il 16 marzo alle ore 11, nel cuore di Pistoia, si rinnova il ricordo dei cinque agenti della scorta caduti durante l’intercettazione dell’auto di Aldo Moro. La cerimonia, prevista davanti alla chiesa di San Francesco su corso Gramsci, vedrà la partecipazione del sindaco f.f. Anna Maria Ida Celesti, del consigliere provinciale Matteo Giusti e del prefetto Angelo Gallo Carrabba. L’iniziativa, promossa dal Cudir, dal Comune e dal Centro studi G. Donati, prevede anche un’esibizione degli studenti del liceo musicale Forteguerri. L’evento commemora un momento buio della storia repubblicana italiana: la mattina del 16 marzo 1978, mentre il governo Andreotti si preparava a chiedere la fiducia al Parlamento, un commando delle Brigate Rosse agì in via Mario Fani a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia: 5 agenti caduti, il ricordo di Moro vive oggi

Articoli correlati

Non c'è più dal 2019, ma il suo ricordo vive più che mai in Diabete Romagna: aiuti in ricordo di Loris PasiCi sono persone che non se ne vanno mai veramente, restano nei gesti di chi le ha amate, nei valori trasmessi e nella capacità di continuare a...

Per San Sebastiano ricordati gli agenti cadutiIn occasione della ricorrenza del santo patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, il Comando di Due Carrare ha organizzato ieri 20 gennaio una...