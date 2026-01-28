Un nuovo caso scuote le forze dell’ordine e il mondo della giustizia. Questa volta si parla di una possibile sospensione della scorta ai magistrati, ma al momento si tratta solo di ipotesi. Nel frattempo, emerge un altro scandalo: un poliziotto è stato indagato per omicidio volontario. La notizia fa tremare le istituzioni e solleva dubbi sulla sicurezza dei magistrati.

E così, eccoci davanti all'ennesimo scandalo: un altro poliziotto indagato, addirittura per omicidio volontario. Quindi, ricapitoliamo: un agente sta eseguendo un controllo antidroga, intima correttamente l'alt e si identifica come poliziotto, ma lo spacciatore estrae l'arma e gliela punta contro. Cos'avrebbe dovuto fare l'agente? Non poteva certo sapere che l'arma del nordafricano fosse a salve: in quel momento, per il poliziotto, l'alternativa era tra difendersi o potenzialmente rimanere lui a terra. E se la #polizia si arrabbia? Il caso di #Milano, l'agente indagato e il silenzio della sinistra #Quarticciolo, altra maxi-operazione Studente preso di mira per la fede cattolica al Giulio Cesare La nostra prima pagina? #buongiorno #28gennaio #iltempoquotidiano pic. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - E se gli agenti (speriamo di no) sospendessero la scorta ai magistrati?

Approfondimenti su Magistrati Scorta

Giorgia Meloni ha dichiarato che non si dimetterà se gli italiani dovessero bocciare la riforma della giustizia, rispondendo alle domande sul possibile intervento sulla responsabilità civile dei magistrati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LOTTA ALLE MAFIE, L'AUTO DELLA SCORTA DI FALCONE ESPOSTA IN PIAZZA S. LORENZO | 28/10/2025

Ultime notizie su Magistrati Scorta

Argomenti discussi: Tutto quello che si sa sugli agenti Ice in Italia: ci saranno, ma non nelle strade; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Se aumenta il nervosismo sulla presenza degli agenti Usa; Agenti Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: Non ci risulta, ma anche se fosse vero non vedo il problema.

E se gli agenti (speriamo di no) decidessero di sospendere il servizio di scorta ai magistrati?E così, eccoci davanti all’ennesimo scandalo: un altro poliziotto indagato, addirittura per omicidio volontario. Quindi, ricapitoliamo: ... iltempo.it

Ucciso a Milano, l'agente: 'Volevo rincorrerlo poi mi ha puntato la pistola e ho sparato'Il 40enne: 'Gli avevamo intimato l'alt, ho avuto paura'. Salvini: 'Sto col poliziotto'. Fontana: 'Avrebbe agito per legittima difesa'. Sala: 'Nessuno sia giudice' (ANSA) ... ansa.it

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb E SE LA POLIZIA SI ARRABBIA Editoriale: E se gli agenti (speriamo di no) decidessero di sospendere il servizio di scorta ai magistrati AL GIULIO CESARE DI ROMA ESSERE CATTOLICO È UN HANDICAP ( - facebook.com facebook

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb E SE LA POLIZIA SI ARRABBIA Editoriale: E se gli agenti (speriamo di no) decidessero di sospendere il servizio di scorta ai magistrati AL GIULIO CESARE DI ROMA ESSERE CATTOLICO È UN HANDICAP ( x.com