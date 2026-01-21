Un monitor per la vita in memoria del figlio che non c' è più | donazione alla Cardiologia per il monitoraggio dei pazienti

L'Unità Operativa di Cardiologia del Morgagni-Pierantoni ha ricevuto in dono un monitor multiparametrico di ultima generazione, contribuendo ad arricchire le apparecchiature disponibili e a migliorare la cura dei pazienti. Questo gesto, in memoria di un figlio scomparso, rappresenta un segno di solidarietà e di impegno per un'assistenza più accurata e affidabile.

Donato un monitor multiparametrico per la Cardiologia universitaria di Forlì. La donazione in memoria di Massimo Baldassari L'Unità operativa cardiologia del Morgagni-Pierantoni ha ricevuto in dono un monitor multiparametrico di ultimagenerazione che arricchisce significativamente la sua dotazione di strumenti tecnologici e migliora la qualità dell'assistenza offerta i pazienti. La nuova acquisizione è divenuta realtà grazie al gesto di generosità di Farida Tesorieri e Gianfranco Baldassari in memoria del figlio Massimo. Alla cerimonia di consegna e ringraziamento erano presenti, oltre alla famiglia donatrice, il dottor Ruben Biagini, della direzione medica del presidio ospedaliero, il professor Carmine Pizzi, direttore della Cardiologia di Forlì e Aldo Domenico Troiano, coordinatore infermieristico.

