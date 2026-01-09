Pesticida agricolo associato a un rischio quasi triplo di Parkinson | lo studio

Uno studio condotto dall'Università della California evidenzia una correlazione tra l'uso del pesticida clorpirifos e un rischio quasi triplo di sviluppare Parkinson. La ricerca analizza i possibili effetti di questa sostanza sulla salute umana, sottolineando l'importanza di valutare attentamente l'esposizione a determinati pesticidi in ambito agricolo. I risultati invitano a riflettere sulle pratiche di utilizzo e sulla necessità di ulteriori approfondimenti.

