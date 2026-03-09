Dov'è stato girato Guerrieri i luoghi della serie con Alessandro Gassmann in onda stasera su Rai 1

Va in onda questa sera 9 marzo su Rai 1 Guerrieri-La regola dell'equilibrio, la serie con Alessandro Gassmann che celebra la Puglia tra Bari e piccoli borghi affascinanti come Monopoli e Trani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Dov’è stato girato Imma Tataranni, le location della quinta stagione della serie in onda su Rai 1Stasera, 8 marzo, torna su Rai 1 la quinta stagione di Imma Tataranni, girata tra Matera e altri suggestivi luoghi della Basilicata, tra cui Venosa e...

Guerrieri – La regola dell’equilibrio: Alessandro Gassmann torna su Rai 1Alessandro Gassmann debutta il 9 marzo nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri: tutto sulla nuova fiction tratta dai libri di Carofiglio… Alessandro...

Una selezione di notizie su Alessandro Gassmann

Temi più discussi: Alessandro Gassmann: Sanremo è stato un equivoco. Quando c’è Leo è sempre una festa; Alessandro Gassmann e la stoccata contro i Morandi: Quindi non era vero che un parente non può partecipare a…; Lo sfogo di Alessandro Gassman: Morandi sul palco? Le regole non valgono per tutti; Alessandro Gassmann è l’avvocato Guerrieri nella serie tv Rai sui libri di Gianrico Carofiglio.

Dov’è stato girato Guerrieri, i luoghi della serie con Alessandro Gassmann in onda stasera su Rai 1Va in onda questa sera 9 marzo su Rai 1 Guerrieri-La regola dell'equilibrio, la serie con Alessandro Gassmann che celebra la Puglia tra Bari e piccoli ... fanpage.it

Guerrieri La regola dell’equilibrio su Raiuno: trama, dov’è girata, cast, quante puntateVa in onda stasera, lunedì 9 marzo, in prima serata su Raiuno, Guerrieri – La regola dell’equilibrio, una fiction italiana diretta da Gianluca Maria Tavarelli e interpretata da Alessandro Gassmann nel ... msn.com

"Vorrei godermi la mia famiglia, gli amici, non ho più la stessa forza". Da lunedì 9 marzo Alessandro Gassmann vestirà i panni dell’avvocato Guido Guerrieri su Rai1. In quest’intervista l’attore ha parlato del lavoro fatto sul personaggio, della performance sanre - facebook.com facebook

Alessandro Gassmann ha confermato che ci sarà una quarta stagione di Un Professore durante un'intervista a Domenica In. x.com