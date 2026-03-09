Guerrieri – la regola dell’equilibrio anticipazioni seconda puntata 16 marzo 2026 | Guerrieri indaga sulla scomparsa di Manuela

La fiction Guerrieri - la regola dell'equilibrio ha aperto la nuova stagione delle serie Rai con un racconto giudiziario intenso, costruito su indagini, tensioni personali e segreti che emergono poco alla volta. La storia ruota attorno all’avvocato Guido Guerrieri, personaggio nato dalla penna di Gianrico Carofiglio e diventato negli anni uno dei protagonisti più riconoscibili del legal drama italiano. La serie, ambientata in una Bari spesso notturna, segue i casi affrontati da Guerrieri mentre la sua vita privata attraversa una fase difficile. Il protagonista, infatti, vive una separazione dolorosa dalla moglie Sara e prova a ritrovare un equilibrio che sembra sfuggirgli continuamente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

