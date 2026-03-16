Seconda categoria La Fonte Belverde conquista la vetta
Nel turno numero 25 della Seconda categoria si sono disputate le partite di ieri pomeriggio, con alcune formazioni che hanno ottenuto risultati sorprendenti e altre che hanno consolidato la posizione in classifica. La Fonte Belverde ha conquistato la vetta della classifica, mentre i match hanno coinvolto le squadre dei due raggruppamenti presenti nel torneo. Le gare sono state caratterizzate da momenti di tensione e di spettacolo.
Il turno numero 25 del campionato di Seconda categoria è andato in scena ieri pomeriggio. Una giornata che ha offerto confronti di sicuro interesse e anche delle sorprese all’interno dei due raggruppamenti nei quali sono presenti le nostre formazioni. Da rilevare il nuovo sorpasso al vertice, nel girone L, della Fonte Belverde a spese del Rosia. Girone E Dinamo Florentia-Staggia-3-1 Ai neroverdi non è bastata la firma dell’immancabile Tognazzi. Ospite della Dinamo Florentia, compagine che chiude la classifica, lo Staggia è incappato nel verdetto avverso di 3-1. Castellina in Chianti-San Giusto Le Bagnese-0-0 Nessuna delle due compagini voleva compiere passi falsi, per ragioni di tranquillità in graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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