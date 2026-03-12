Sean Penn potrebbe non partecipare alla notte degli Oscar 2026 | ecco perché sarebbe una storia che si ripete

Sean Penn potrebbe decidere di non partecipare alla cerimonia degli Oscar 2026. La notizia circola tra i siti di settore, tra cui Variety, che ne parlano come di una possibilità concreta. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’attore o degli organizzatori dell’evento. La sua eventuale assenza rappresenterebbe una ripetizione di situazioni simili del passato.

Sean Penn potrebbe non partecipare alla notte degli Oscar. Il tam tam sull'assenza dell'attore sta facendo il giro dei siti web americani del settore, tra cui Variety. Il 65enne candidato come miglior attore non protagonista con il suo grottesco colonnello Lockjaw in Una battaglia dopo l'altra sembra non aver ancora confermato la sua presenza per 4 ore tra le poltroncine del Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 15 e i 16 marzo. Certo è che l'ultima sua presenza registrata davanti alle telecamere per questa tornata di premi risale ai primi di gennaio 2026 quando tra i tavolini della platea dei Golden Globe, seduto tra i colleghi del film di P.

