Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Sean Penn ha ricevuto il premio ma non è stato presente alla premiazione poiché si trovava in viaggio verso l’Ucraina. La notte degli Oscar ha riservato una sorpresa inattesa, con il riconoscimento che è stato consegnato senza la presenza dell’attore. La sua assenza ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti alla cerimonia.

La notte degli Oscar 2026 regala una sorpresa che va oltre il cinema. Mentre il film Una battaglia dopo l’altra, diretto da Paul Thomas Anderson, conquista alcune delle statuette più importanti della serata, il premio per il miglior attore protagonista finisce a Sean Penn, che porta così a casa il suo terzo Academy Award. Ma al Dolby Theater di Los Angeles l’attore non si vede. Quando il suo nome viene pronunciato sul palco, la poltrona resta vuota e la statuetta viene ritirata da altri. Penn ha vinto grazie al personaggio del colonnello Lockjaw, un militare brutale e profondamente razzista che attraversa l’intera storia del film con la sua mimetica addosso e una violenza sempre pronta a esplodere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sean Penn vince l’Oscar ma non si presenta: è in viaggio verso l’Ucraina

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Sean Penn, come previsto, ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l'altra. Si tratta della sua terza statuetta, ma l'attore non ha potuto ritirarla, perché assente dalla cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles. «Sean Penn no - facebook.com facebook

Con quel ruolo di colonnello Lockjaw, profondamente razzista, con la mimetica sempre addosso, la violenza facile, nel film trionfatore degli Oscar Una battaglia dopo l’altra, Sean Penn si è aggiudicato il terzo Oscar in carriera. Ma la statuetta non era nelle sue x.com