Sean Penn vince l'Oscar ma non si presenta alla cerimonia l'attore è in Ucraina

Durante gli Oscar 2026, Sean Penn non ha partecipato alla cerimonia. L’attore, noto per le sue posizioni politiche, era in Ucraina, secondo quanto riportato dal New York Times, e questa sua assenza era già stata annunciata in anticipo. Penn ha vinto un premio durante la serata, ma non ha presenziato alla premiazione. La sua presenza o assenza non è stata motivata da altri fattori.

Sean Penn non si è presentato alla cerimonia degli Oscar 2026. La sua assenza era più che prevedibile, avendo disertato altre premiazioni: il suo è un atto politico, di fatti, secondo il New York Times l'attore aveva in programma un viaggio in Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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