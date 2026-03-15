Ilary Blasi a Verissimo | Mi sposo quando divorzio poi svela le novità del Grande Fratello Vip

Durante un’intervista a Verissimo, ilary Blasi ha dichiarato che il suo divorzio da Totti sarà ufficiale entro la fine di marzo. Ha anche parlato delle novità riguardanti il prossimo Grande Fratello Vip, senza fornire dettagli specifici. La conduttrice ha affermato di non escludere un futuro matrimonio con Bastian Muller e ha sottolineato di voler lasciare spazio ai cambiamenti della sua vita.

Ilary Blasi a Verissimo annuncia il divorzio da Totti entro fine marzo e non esclude le nozze con Bastian Muller: "Quando divorzio". La conduttrice torna sul futuro del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Grande Fratello Vip inizia ufficialmente con l’Open House: Ilary Blasi e le novità di quest’annoIn collegamento con Dentro la Notizia, Ilary Blasi segue con Nuzzi l'ingresso dei primi 4 concorrenti che anticipano l'inizio del Grande Fratello Vip... Grande Fratello Vip, i concorrente devono temere Ilary Blasi? Lei svela: “La cattiva è Selvaggia Lucarelli”Ilary Blasi condurrà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 da martedì 17 marzo 2026. Contenuti utili per approfondire Ilary Blasi Temi più discussi: Ilary Blasi, la dedica al compagno Bastian Muller per il compleanno: Mio uomo speciale; Ilary Blasi ospite a Verissimo domenica 15 marzo; Gli ospiti di Verissimo del 14 e del 15 marzo; Grande Fratello VIP: da martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi a Verissimo: Selvaggia Lucarelli al Gf Vip? Amo il suo cinismo. Il divorzio, poi sposo BastianLa nuova conduttrice del Gf Vip, ospite dell'amica Silvia Toffanin domenica 15 marzo 2026, si racconta tra carriera e vita privata ... libero.it Ilary Blasi conferma: Mi sposo, con Totti siamo ai titoli di coda sul divorzioSiamo ai titoli di coda . Con queste parole a Verissimo Ilary Blasi conferma che il divorzio da Francesco Totti è a un passo. A fine marzo se tutto andrà come deve arriverà il divorzio e poi le ... corrieredellosport.it Ilary Blasi ha appena annunciato a Verissimo che presto si sposerà con Bastian #ilaryblasi #bastianmuller #Totti #grandefratello facebook Ilary Blasi cammina negli studi Mediaset con le ciabatte, è già entrata nel mood Grande Fratello x.com