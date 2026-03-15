Durante un’intervista a Verissimo, Ilary Blasi ha annunciato che si sposerà con Bastian Muller, confermando l’intenzione di celebrare le nozze in futuro. La conduttrice ha rivelato che il matrimonio avverrà dopo il suo divorzio. La notizia è stata comunicata per la prima volta in pubblico, senza fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche.

Per la prima volta Ilary Blasi ha confermato in televisione a Verissimo che si terrà presto il matrimonio con il tedesco Bastian Muller. Solo un piccolo ostacolo deve essere ancora sorpassato: quello di rendere ufficiale legalmente il divorzio con Francesco Totti. Inoltre, la showgirl si dovrà dividere il cantante Sal Da Vinci con Selvaggia Lucarelli per le nozze per avere al matrimonio la canzone “Per sempre si” Il matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Muller è ormai una certezza. Dopo la recente intervista aChi, dove la prossima conduttrice del Grande Fratello VIP ha parlato per la prima volta delle nozze pubblicamente, è arrivata anchela conferma in televisione a Verissimo, tramite uno scambio di battute con Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Ilary Blasi e le nozze con Bastian: ‘Mi sposo quando divorzio’

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