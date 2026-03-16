Domenica, Jannik Sinner ha concluso la giornata con una vittoria a Indian Wells, ma il suo gesto ha catturato l’attenzione degli italiani. Dopo il match, il tennista si è scusato rivolgendosi a qualcuno con un semplice “Scusate, devo fare una cosa”. Il suo comportamento ha suscitato reazioni sui social e tra il pubblico presente, diventando un momento di discussione tra gli appassionati.

La domenica di Jannik Sinner a Indian Wells non si è chiusa soltanto con la vittoria in campo. Dopo il successo nel torneo californiano, il tennista italiano ha attirato l’attenzione anche per un gesto compiuto davanti alle telecamere, con cui ha voluto dedicare un messaggio a un altro protagonista dello sport azzurro. Il risultato ottenuto a Indian Wells rappresenta un ulteriore passaggio nella stagione del numero due del ranking mondiale. Sinner, con questo traguardo, è diventato il più giovane tennista a vincere tutti i tornei più importanti sul cemento, confermando continuità e rendimento ad alto livello. Nella fase immediatamente successiva alla partita, però, ha scelto di spostare per un momento il focus dal tennis. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Scusate, devo fare una cosa”. Jannik Sinner, il gesto che fa impazzire gli italiani dopo il trionfo a Indian Wells

Articoli correlati

Jannik Sinner mette il trionfo a Indian Wells in secondo piano per ringraziare Kimi AntonelliJannik Sinner dopo il trionfo a Indian Wells ha celebrato Kimi Antonelli che nella stessa giornata ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 in...

Jannik Sinner, la riscossa parte da Indian Wells 2026: “Devo essere più aggressivo”Jannik Sinner è pronto ad essere protagonista ad Indian Wells 2026, dove nelle quattro precedenti partecipazioni ha raggiunto per due volte le...

Approfondimenti e contenuti su Jannik Sinner

Discussioni sull' argomento Indian Wells 2026, Jannik Sinner vola in semifinale: Mi sono sentito benissimo in campo. Ora c’è Zverev. Zverev si gode il traguardo: Essere uno dei cinque a riuscirci è molto speciale. E pensa già a Sinner (Video della partita) - LiveTennis.it; Indian Wells 2026, Sinner promuove Fonseca: Ha tutto per fare grandi cose, è già molto difficile da battere (Video della partita) - LiveTennis.it.

Scusate, devo fare una cosa. Jannik Sinner, il gesto che fa impazzire gli italiani dopo il trionfo a Indian WellsLa domenica di Jannik Sinner a Indian Wells è stata molto più di una semplice vittoria. Il tennista altoatesino continua a scrivere pagine importanti della ... thesocialpost.it

Zverev si rivolge a Sinner: Devo dire una cosa spiacevole: Jannik, hai rotto le p… a tuttiAlexander Zverev è sembrato prendere con filosofia la sconfitta contro Jannik Sinner nella finale del torneo di Vienna. Il tennista tedesco, rispetto a quanto accaduto agli Australian Open, è apparso ... fanpage.it

"Oggi è un giorno speciale per l'Italia: sono un grande appassionato di F1 ed è meraviglioso che un giovane italiano come Kimi stia portando l'Italia al vertice. Grazie, Kimi, e grazie, F1”. Così Jannik Sinner, dopo il successo ad Indian Wells, ha dedicato il suo p - facebook.com facebook

Jannik #Sinner, i titoli Atp vinti e le finali giocate dall'azzurro #SkySport #SkyTennis x.com