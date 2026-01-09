Neve e ghiaccio sulle strade a Monte Sant' Angelo scuole e aree verdi restano chiuse

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e della presenza di ghiaccio sulle strade, il sindaco di Monte Sant’Angelo ha disposto la chiusura di tutte le scuole e delle aree verdi anche per oggi, venerdì 9 gennaio. Le basse temperature e le criticità sulla viabilità rendono necessarie misure di sicurezza per cittadini e studenti. La situazione sarà monitorata costantemente e aggiornamenti saranno comunicati secondo l’evolversi delle condizioni.

A causa della formazione del ghiaccio, delle temperature rigide e delle criticità ancora presenti sulla viabilità, il sindaco di Monte Sant'Angelo ha firmato l'ordinanza che prevede anche per oggi - venerdì 9 gennaio - la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle aree a verde.

Neve, ordinanza a Monte Sant'Angelo: chiusura di scuole, Centro Raccolta Rifiuti, cimitero e aree a verde" - Sono caduti circa 10 centimetri di neve, si è formato il ghiaccio e c’è vento forte. foggiacittaaperta.it

La neve arriva in Puglia e in Sicilia, nevicate in vista anche a Roma? - Neve in Puglia sui Monti Dauni e Gargano con alcuni comuni che hanno tenuto le scuole chiuse. greenme.it

NEVE E GHIACCIO, IL SINDACO DISPONE LA CHIUSURA SCUOLE E AREE A VERDE PUBBLICO ANCHE PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 9 GENNAIO A causa della formazione del ghiaccio, delle temperature rigide e delle criticità ancora presenti su - facebook.com facebook

Neve e ghiaccio, l'Abruzzo nella morsa del gelo x.com

