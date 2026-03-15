Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione e gialla domani 16 marzo | l’elenco dei comuni interessati

Domani, lunedì 16 marzo 2026, numerosi comuni nel sud Italia rimarranno chiusi a causa delle allerte meteo emesse dalla Protezione Civile. In Calabria e Sicilia scattano le allerte arancione, mentre in altre due regioni si tratta di allerte gialle, tutte legate a temporali e rischio idrogeologico. La decisione di sospendere le attività scolastiche coinvolge un’ampia area di regioni meridionali.

Scuole chiuse domani, lunedì 16 marzo 2026, in molti comuni dopo che la Protezione Civile ha valutato l’allerta meteo arancione in Calabria e Sicilia e allerta meteo gialla in altre due regioni del sud per temporali e rischio idrogeologico. L'elenco in aggiornamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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