Scuole chiuse per maltempo in Calabria e allerta meteo arancione domani 17 febbraio | l’elenco dei comuni

Il maltempo ha portato alla chiusura delle scuole in Calabria, dove domani si prevede un’allerta meteo arancione. La Protezione Civile ha emesso l’allerta a causa delle forti piogge e dei venti intensi che stanno colpendo la regione. In alcuni comuni, le scuole resteranno chiuse per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. La situazione meteorologica resta critica, con i temporali che si intensificano in diverse zone. La Protezione Civile monitora costantemente la situazione e ha avvisato le autorità locali di intervenire in caso di emergenza.

Per domani martedì 17 febbraio la Protezione Civile ha valutato allerta meteo arancione sulla Calabria e allerta gialla per temporali su quattro regioni.