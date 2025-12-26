In Puglia si intitola una scuola al militante ucciso nel 1975 | la CGIL insorge contro la delibera comunale il Governo difende la scelta come atto di memoria civile

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta del Comune di Nardò, in provincia di Lecce, ha deliberato nella seduta del 23 dicembre di intitolare il nuovo edificio scolastico di piazza Giulio Pastore alla memoria di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 a Milano da attivisti della sinistra extraparlamentare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

