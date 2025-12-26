In Puglia si intitola una scuola al militante ucciso nel 1975 | la CGIL insorge contro la delibera comunale il Governo difende la scelta come atto di memoria civile
La giunta del Comune di Nardò, in provincia di Lecce, ha deliberato nella seduta del 23 dicembre di intitolare il nuovo edificio scolastico di piazza Giulio Pastore alla memoria di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 a Milano da attivisti della sinistra extraparlamentare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nardò, la giunta Mellone intitola una scuola al missino Sergio Ramelli: «Scelta civica»; Intitola la nuova scuola a Sergio Ramelli: Significato educativo. Bufera sul sindaco di Nardò; A Nardò la Giunta intitola nuova scuola a Sergio Ramelli, prima in Italia.
Una scuola intitolata a Sergio Ramelli, è polemica in Puglia - Il comune di Nardò la dedica allo studente del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975: 'Ha valore educativo'. ansa.it
Polemica in Puglia per una scuola intitolata a Sergio Ramelli - La Cgil contesta la scelta di intitolare l’istituto al militante 18enne del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975 da un commando di Avanguardia operaia ... ilsole24ore.com
A Nardò una scuola intitolata a Sergio Ramelli. E scoppia la polemica - Lo studente del Fronte della Gioventù venne ucciso a 18 anni nel '75. rainews.it
Una scuola intitolata a Sergio Ramelli, è polemica in Puglia. Il comune di Nardò la dedica allo studente del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975: 'Ha valore educativo'. La Cgil: 'Sdegno' #ANSA x.com
