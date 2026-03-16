Scosse in serie nell’entroterra | Zero danni ma c’è stanchezza

Nell’entroterra si sono verificate diverse scosse di terremoto tra sabato sera e domenica mattina, con l’epicentro a Sant’Angelo in Pontano. In totale sono state registrate dieci sequenze sismiche di magnitudo intorno a 2, senza danni segnalati. La popolazione ha manifestato una certa stanchezza, ma nessuna conseguenza grave è stata riportata.

Torna a tremare la terra. Sant’Angelo in Pontano tra le 22.21 di sabato e le 10.56 di ieri è stata l’epicentro di un lieve sciame sismico: dieci scosse di magnitudo tra 2.1 e 2.9 (quella delle 9.59) con una profondità tra i 23 e i 25 chilometri. Un’undicesima scossa (2.0) è stata registrata alle 16. Nessun danno. Ma questi episodi, con il conseguente tam tam sui social, hanno risvegliato di nuovo il solito timore, nonostante ormai gli abitanti del cratere abbiano imparato a conviverci. Già il 5 gennaio erano state registrate venti scosse, quasi tutte con epicentro nello stesso paese, di magnitudo tra 2 e 3.8, la più forte (profondità di 24 chilometri, alle 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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