Appartamento a fuoco paura nell' entroterra

Nel tardo pomeriggio di sabato 3 gennaio 2026, a Ferrada di Moconesi, un incendio ha interessato un appartamento in viale Alcide De Gasperi. L'episodio ha provocato l'emissione di fumo intenso e ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio e gestire l'emergenza.

Paura nel tardo pomeriggio di sabato 3 gennaio 2026 a Ferrada di Moconesi. Un denso fumo ha cominciato a uscire da un'abitazione di viale Alcide De Gasperi. I vicini hanno così chiamato il 112 per richiedere soccorso.I vigili del fuoco sono accorsi dal distaccamento di Chiavari con squadra e.

