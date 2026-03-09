Gargano e Irpinia | due scosse 3.2 e 2.8 zero danni

Oggi, 9 marzo 2026, nel Sud Italia sono state registrate due scosse sismiche: una di magnitudo 3.2 nel Gargano e un’altra di magnitudo 2.8 in Irpinia. Entrambi i terremoti sono stati distinti, ma non si sono registrati danni né feriti. La prima si è verificata nel pomeriggio, mentre la seconda, più leggera, poco dopo.

Due scosse sismiche hanno scosso il Sud Italia oggi, 9 marzo 2026: una di magnitudo 3.2 nel Gargano e un’altra di 2.8 in Irpinia. L’epicentro della prima si trova a cinque chilometri da Vico del Gargano, mentre la seconda è stata registrata vicino a Forino. Nonostante la paura tra i cittadini, non sono stati segnalati danni materiali o feriti. I dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indicano che la scossa notturna nel Foggiano ha avuto un epicentro profondo 35 chilometri, mentre quella mattutina nell’Irpinia era molto più superficiale, a soli sei chilometri di profondità. Le autorità non hanno ricevuto richieste di intervento dai vigili del fuoco, confermando l’assenza di distruzione fisica immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

