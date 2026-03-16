Scossa di terremoto a Roma Est | epicentro a Torre Spaccata magnitudo di 1.9
Oggi alle 12.58 a Torre Spaccata, zona di Roma Est, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 1.9. L'epicentro è stato localizzato in quella stessa area e non sono segnalati danni o feriti. La terra ha tremato per pochi istanti, lasciando molta attenzione tra i residenti della zona.
Torre Spaccata a Roma Est è l'epicentro della scossa di terremoto che si è verificata alle 12.58 di oggi, 16 marzo. La magnitudo è di 1.9. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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