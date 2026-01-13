Terremoto a Ravenna e Forli prima scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Russi seconda di 4.1 a 8 km a est di Faenza - VIDEO
Un terremoto di magnitudo 4,3 ha interessato Ravenna e Forlì, con epicentro a 7 km da Russi, seguito da una scossa di 4,1 a 8 km a est di Faenza. Per fortuna, non sono stati segnalati feriti o danni significativi, anche se alcune dita si sono staccate dalla statua di San Vitale in piazza del Popolo a Ravenna. La situazione rimane monitorata dalle autorità.
Fortunatamente non ci sono feriti o danni ingenti: alla statua di San Vitale, in piazza del Popolo a Ravenna, si sono staccate alcune dita. Evacuata la scuola Gianni Rodari a Mezzano per una crepa Terremoto in Emilia-Romagna, precisamente a Ravenna e Forlì, dove si sono registrare in mattinat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria, epicentro a 20 km al largo della costa e a 65 km di profondità, avvertito anche a Messina
