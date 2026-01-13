Terremoto a Ravenna e Forli prima scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Russi seconda di 4.1 a 8 km a est di Faenza - VIDEO

Un terremoto di magnitudo 4,3 ha interessato Ravenna e Forlì, con epicentro a 7 km da Russi, seguito da una scossa di 4,1 a 8 km a est di Faenza. Per fortuna, non sono stati segnalati feriti o danni significativi, anche se alcune dita si sono staccate dalla statua di San Vitale in piazza del Popolo a Ravenna. La situazione rimane monitorata dalle autorità.

