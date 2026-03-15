Terremoto a Roma scossa di magnitudo 2.0 nella serata di ieri | epicentro a Torre Spaccata

Nella serata di ieri, a Roma, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a Torre Spaccata. L’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 9 chilometri e numerosi residenti dei quartieri di Roma Est hanno percepito la scossa. Nessun danno è stato segnalato finora.

La scossa è avvenuto nella serata di sabato 14 marzo a una profondità di 9 chilometri ed è stata avvertita da tanti residenti dei quartieri di Roma Est. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Terremoto nel Reatino, epicentro a Leonessa: scossa di magnitudo 2.7 nella notteScossa di terremoto nella notte a Leonessa registrata dai sismografi dell'INGV a una profondità di circa 10 chilometri. Leggi anche: Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2,6 avvertita anche a Roma: epicentro ad Ariccia Approfondimenti e contenuti su Torre Spaccata Temi più discussi: Scossa di terremoto a Ciampino, avvertita anche tra Centocelle e Tor Vergata; Scossa di terremoto a Roma, non distante da Ciampino; Roma, un’altra auto non si ferma all’alt, schianto a Torre Spaccata. Ferito un autista dell’Atac; Fuga e Incidente a Torre Spaccata: La Gioventù a Rischio tra Paura e Imprudenza. Scossa di terremoto a Roma, non distante da CiampinoNella serata di sabato 14 marzo i sismografi dell’INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno registrato una lieve scossa di terremoto ... castellinotizie.it Terremoto a Roma, epicentro a Ciampino: scossa avvertita in diversi quartieriQualcuno aveva anche pensato fosse stata un’esplosione. La scossa è stata avvertita in particolare nella zona est di Roma, da Tor Vergata a Centocelle. Da quanto risulta, non ci sono stati danni a ... romatoday.it Retake passaggio pedonale via Torre Spaccata/via Caruso facebook