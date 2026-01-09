Scontro tra due auto ci sono feriti

Questa sera, in via Romana all’incrocio con Agazzi, si è verificato un incidente tra due veicoli. Le auto si sono scontrate frontalmente, provocando feriti tra i conducenti e i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare soccorso e garantire la sicurezza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti.

