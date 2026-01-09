Scontro tra due auto ci sono feriti

Da arezzonotizie.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, in via Romana all’incrocio con Agazzi, si è verificato un incidente tra due veicoli. Le auto si sono scontrate frontalmente, provocando feriti tra i conducenti e i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare soccorso e garantire la sicurezza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti.

Incidente questa sera in via Romana, all'incrocio con Agazzi. Due auto si sono scontrate frontalmente: un impatto violento che ha causato ferite alle persone coinvolte. Sul posto sono accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza con un'ambulanza della Croce Bianca e gli agenti della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Scontro tra due auto: ci sono quattro feriti

Leggi anche: Scontro tra due auto in E45, ci sono 3 feriti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente ad Ardea: scontro tra due auto. Tre morti e un ferito grave; Tragico incidente a Volpiano: scontro frontale tra due auto, morto Lin Zhi a 31 anni e due persone ferite; Ardea, salto di corsia in via Laurentina: tre morti nello scontro frontale fra due auto; Scontro tra due auto, ci sono feriti.

scontro due auto sonoIncidente in contrada Farina a Crotone, scontro tra due auto: cinque feriti, un uomo trasferito in elisoccorso - Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in contrada Farina, nei pressi della Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, alla periferia di ... wesud.it

scontro due auto sonoComo, scontro tra auto e furgone in via Per San Fermo. Due feriti - Incidente stradale questa mattina intorno alle 9. espansionetv.it

scontro due auto sonoScontro tra auto a Daverio: soccorse due donne e un bambino - Momenti di apprensione nella mattinata di oggi per un incidente stradale verificatosi in via Cesare Battisti a Daverio. varesenoi.it

SCONTRO TRA DUE AUTO: TRE FERITI | 23/12/2025

Video SCONTRO TRA DUE AUTO: TRE FERITI | 23/12/2025

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.