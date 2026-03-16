Scontro tra due auto a Torre Maina morto 79enne

Oggi a Torre Maina, vicino a Modena, si è verificato un incidente tra due auto intorno alle 15. Un uomo di 79 anni è rimasto coinvolto e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare per l'uomo. La Polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Modena, 16 marzo 2026 – Un uomo di 79 anni ha perso la vita oggi a Modena dopo un incidente avvenuto intorno alle 15 a Torre Maina. La vettura condotta dall’anziano si è scontrata frontalmente con un altro mezzo. L’intervento dei vigili del fuoco, sul posto insieme al 118, ha permesso di estrarre il 79enne dalla vettura, l’uomo è poi deceduto durante l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra due auto a Torre Maina, morto 79enne Articoli correlati Leggi anche: Scontro tra due auto sulla strada provinciale per Lanciano: un morto e due feriti Incidente a Nettuno: scontro tra due auto, morto un uomoIncidente mortale a Nettuno dove un uomo di 70 anni ha perso la vita nello scontro tra due vetture. Aggiornamenti e notizie su Torre Maina Scontro tra due auto a Torre Maina, morto 79enneModena, 16 marzo 2026 – Un uomo di 79 anni ha perso la vita oggi a Modena dopo un incidente avvenuto intorno alle 15 a Torre Maina. La vettura condotta dall’anziano si è scontrata frontalmente con un ... ilrestodelcarlino.it Scontro tra due auto nel Modenese, morto un 79enneUn uomo di 79 anni ha perso la vita oggi a Modena dopo un incidente avvenuto intorno alle 15 in località Torre Maina. La vettura condotta dall'anziano si è scontrata frontalmente con un altro mezzo. ( ... ansa.it