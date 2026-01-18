Juventus-Cagliari | sconfitta amara

Il match tra Juventus e Cagliari, disputato il 17 gennaio 2026, si è concluso con una sconfitta per i bianconeri, sconfitti 1-0 grazie a una rete di Mazzitelli al 65’ su calcio piazzato. La prestazione della Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, ha suscitato giudizi contrastanti nelle principali testate sportive, evidenziando aspetti positivi e aree di miglioramento.

La Juventus incassa una sconfitta amara in casa del Cagliari (1-0, rete di Mazzitelli al 65? su calcio piazzato) il 17 gennaio 2026, e le pagelle dei principali quotidiani sportivi evidenziano luci e ombre nella prestazione bianconera sotto la guida di Luciano Spalletti. La squadra ha dominato il possesso palla

Nella ventunesima giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto la Juventus 1-0 in una partita giocata in trasferta. Di seguito, vengono presentati i dettagli del match, con un focus sui gol e sugli highlights principali. Una sfida che ha visto i bianconeri affrontare una sconfitta in un momento importante della stagione. Juventus-Cagliari: non solo una sconfitta episodica

Nella 21ª giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto la Juventus 1-0 alla Unipol Domus, grazie a un gol di Matteo Mazzitelli. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per i sardi, che evidenzia alcune criticità della squadra bianconera. Analizzare le cause di questa sconfitta può offrire spunti utili per il proseguo della stagione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sconfitta amara Sabandara a Cagliari #juventus Subito Mateta #Tuttosport - facebook.com facebook #CagliariJuventus #CagliariJuve #Juventus #Juve #Cagliari #SerieA VIDEO x.com

